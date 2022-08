Horner eerlijk: "Had niet verwacht dat Max zou winnen"

Het team van Red Bull Racing greep in België de macht in het wereldkampioenschap. De Oostenrijkse renstal was oppermachtig en zag hoe hun coureurs Max Verstappen en Sergio Perez een simpele 1-2 naar huis brachten. Verstappen was oppermachtig en stormde van de veertiende startplaats naar de zege.

Verstappen had eerder in het weekend de beschikking gekregen over een grote hoeveelheid nieuwe motoronderdelen. Veel coureurs moesten een gridstraf incasseren en mede daardoor startte Verstappen op de veertiende plaats. De Nederlander reed een absurde inhaalrace en greep al snel de leiding. Zijn teamgenoot Sergio Perez greep braaf de tweede plek en reed de race zeer solide uit.

Niet verwacht

Na afloop van de race glunderde teambaas Christian Horner van geluk. De Brit moest zich even in zijn arm knijpen na de waanzinnig race. Tegenover het Britse Sky Sports sprak hij zich op eerlijke wijze uit: "Dit was één van onze beste teamperformances. Ik had niet verwacht dat Max zou winnen en ik had niet verwacht dat hij de leiding zo snel zou pakken. Checo deed het ook goed en we hebben de snelste ronde gepakt. Het kon niet beter."

Exemplarisch

Aankomend weekend staat de Nederlandse Grand Prix op de planning en Horner weet dat het daar een ander verhaal zal zijn. Horner wil nu echter nog even zijn complimenten kwijt aan zijn manschappen: "Ik denk dat dit één van die weekenden is waar alles in het window van onze auto paste. Alles ging helemaal volgens plan en de zege van Max was exemplarisch. Checo deed alles wat we aan hem vroegen. Een fantastisch performance."