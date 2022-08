Lachende Verstappen zeer tevreden: "Hele weekend al supersnel"

Max Verstappen wist voorafgaand de kwalificatie al waar hij morgen zal gaan starten. De Nederlander moet immers een gridstraf incasseren vanwege het wisselen van motoronderdelen. Toch deed Verstappen niet rustig aan in de kwalificatie, in zijn enige getimede ronde gaf hij de concurrentie het nakijken en was hij direct de snelste.

Verstappen liet geen spaander heel van zijn concurrentie en dat geeft hem goede hoop voor de dag van morgen. Hij zal samen met nog zes andere coureurs naar achteren worden geplaatst op de grid. De eerste startplaats zal morgen gaan naar de Ferrari van Carlos Sainz. Naast de Spanjaard zal Verstappens teamgenoot Sergio Perez als tweede starten.

Finetunen

Na afloop van de kwalificatie was Verstappen zeer tevreden met zijn rondje. De Nederlander was al vroegtijdig uit zijn auto gestapt en zag op de TV-schermen wat zijn concurrenten deden. Tegenover interviewster van dienst Naomi Schiff keek hij terug op zijn kwalificatie: "Het was een fantastische kwalificatie. Ik denk ook dat we er al het gehele weekend echt dicht bovenop zitten. De auto is echt goed en we hoeven alleen maar dingen te finetunen. Alles kwam samen in de kwalificatie."

Schande

Verstappen weet dat zijn snelste tijd alleen maar voor de eer is, hij start morgen immers ver naar achteren. De Nederlander moest dan ook op zijn tellen letten: "Ik moest voorzichtig doen met mijn banden, ook omdat we morgen ver naar achteren starten. Ik ben heel erg blij met mijn rondje. We moeten gaan inhalen morgen. Ik denk dat het vooral met deze auto echt een schande zou zijn als we niet op het podium eindigen."