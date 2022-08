Schumacher flirt met Audi voor F1-stoeltje

Audi CEO Markus Duesmann hoopt dat het besluit van de autofabrikant Volkswagen om in 2026 in de Formule 1 te stappen een Duitse opleving teweegbrengt. Als Mick Schumacher na de pensionering van Sebastian Vettel er niet in slaagt een racestoeltje voor 2023 veilig te stellen, zullen er geen Duitse coureurs of zelfs een Duitse Grand Prix op de grid staan.

Maar Duesmann zei vrijdag op Spa-Francorchamps toen Audi zijn F1-project aankondigde: "Ik hoop dat we een Duitse coureur en ook een Duitse race zullen hebben."

Dat klinkt de 23-jarige Schumacher als muziek in de oren, zo vertelde hij in gesprek met Bild: "Het is zeker leuk. Maar we zullen zien wie er tegen die tijd nog meer zijn en of er meer Duitse coureurs zijn."

Audi wil Duitse F1-race betalen

Duesmann zei dat er nog geen voorbereidende gesprekken met Duitse coureurs hebben plaatsgevonden: "Als we een team hebben, kunnen we ook over de coureurs praten. Ik hoop heel erg dat er weer een Formule 1-race in Duitsland komt. Als Audi daar een bijdrage aan kan leveren, zullen we dat doen."

Het lijkt erop dat Audi zelfs bereid is geld uit te geven om dat voor elkaar te krijgen, ook al levert dat een financieel verlies op voor de Duitse fabrikant. "Geld verdienen is altijd goed, maar in dit geval is het niet absoluut noodzakelijk", zegt Duesmann.