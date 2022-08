Leclerc ontvangt forse gridstraf in België

Het lag al eventjes in de lijn der verwachtingen maar nu is het officieel: Charles Leclerc ontvangt dit weekend een forse gridstraf. De Monegaskische Ferrari-coureur krijgt de beschikking over een nieuwe motor en krijgt ook een nieuwe versnellingsbak. Eveneens ontvangt Leclerc een nieuwe geüpdatet hybridesysteem.

Het wordt de tweede gridstraf van Leclerc in 2022. De Monegask moest eerder in Canada ook vanuit het achterveld starten, hij vocht zich hier nog wel naar voren. Leclerc kampte dit seizoen veelvuldig met betrouwbaarheidsproblemen en dat kostte hem zeer veel punten en dus ook motoronderdelen.