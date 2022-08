Leclerc gelooft nog in wereldtitel: "Het wordt een lastige uitdaging"

Het team van Ferrari kon in de eerste seizoenshelft veelvuldig de degens kruisen met Red Bull Racing. Toch staat Ferrari ver achter in het wereldkampioenschap, de renstal kampte met ernstige betrouwbaarheidsproblemen. Ferrari-coureur Charles Leclerc is weer volledig uitgerust en wil de aanval vol openen.

Leclerc had in de eerste seizoenshelft veel meer races kunnen winnen. In Azerbeidzjan, Spanje en Frankrijk viel hij bijvoorbeeld uit in leidende positie. De Monegask moest in de eerste seizoenshelft dus veel teleurstellingen verwerken. Hij heeft de zomerstop gebruikt om zich op te laden en hij heeft de wereldtitel dan ook nog lang niet uit zijn hoofd gezet.

Vakantie

Dit weekend wil Leclerc dan ook toeslaan in België. Op het iconische circuit van Spa-Francorchamps keek de Monegask vooruit tegenover de internationale media: "Ik had de zomerstop nodig. Mijn eerste seizoenshelft zat propvol met hoogte- en dieptepunten. Er waren veel emoties en als die zich opbouwen word je moe. Daarom was ik ook blij dat ik op vakantie kon. Ik heb drie weken op een zo'n relaxed mogelijke manier doorgebracht met vrienden en familie."

Wereldtitel

Leclercs achterstand op WK-leider Max Verstappen is zeer fors. Toch wil de Monegaskische Ferrari-coureur de aanval vol gaan openen en is zijn motivatie zeer hoog: "We gaan het als team race voor race bekijken. We moeten als team zijnde alle kansen die we krijgen pakken en maximaliseren. Ik geloof dan ook nog steeds in het wereldkampioenschap. Het wordt een lastige uitdaging. We gaan door tot het bittere einde en ik zal daar in geloven."