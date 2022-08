Verstappen niet te spreken over porpoising-maatregelen: "Beetje over de top"

Vandaag gaat de tweede seizoenhelft van start en de Formule 1-teams krijgen in België gelijk een nieuwe uitdaging voor de kiezen. Dit weekend gaan immers de nieuwe maatregelen omtrent porpoising gelden. De maatregelen werden vorige week goed gekeurd door het World Motor Sport Council. Max Verstappen is geen fan van de regels.

Eerder in het seizoen ondervonden meerdere teams ernstige hinder aan de porpoising-problemen. Vooral bij het team van Mercedes klaagde men over ongemak. Volgens de Duitse renstal ondervonden de coureurs ook fysieke hinder aan het gehobbel. Autosportfederatie FIA luisterde naar de klachten en introduceerde de nieuwe tijdelijke maatregelen. De regels werden in eerste instantie uitgesteld en gaat dit weekend dus in.

Interessant

Niet alle teams en coureurs zijn fan van de nieuwe maatregelen. Ook huidig wereldkampioenschapsleider Max Verstappen is er niet tevreden mee. In gesprek met de internationale media spreekt de Red Bull Racing-coureur zich uit: "Ik denk niet dat de nieuwe regels die dit weekend ingaan Red Bull per se zullen raken. Het wordt interessant om het te zien. Momenteel is het niet duidelijk hoeveel de nieuwe regels de verschillende teams zullen raken."

Over de top

Verstappen is dan ook niet blij met de invoering van de nieuwe maatregelen. De Nederlandse Red Bull-coureur kan zich er niet in vinden: "Het is een beetje over de top. We zagen in de afgelopen races dat de teams het gehobbel goed onder controle hadden. Zelfs de teams die om de regels hadden gevraagd hadden het gestuiter al onder controle. Het is tevens laat in het seizoen dus ik weet niet hoeveel invloed het gaat hebben op de plannen die er al lagen voor 2022."