'Verstappen en Leclerc ontvangen gridstraf in België'

Vandaag gaat het Formule 1-circus weer van start en komt de zomerstop ten einde. Op het circuit van Spa-Francorchamps wordt het Belgische Grand Prix-weekend afgewerkt. Alle ogen zijn dit weekend weer gericht op wereldkampioenschapsleider Max Verstappen, de Nederlander zal veel steun krijgen van oranjefans op de tribunes. Ze zullen Verstappen echter niet gelijk vooraan het veld zien rijden.

Het lijkt er namelijk op dat Verstappen in België een gridstraf gaat incasseren. Zijn team Red Bull Racing denkt goed na over het juiste moment voor een gridstraf. De Nederlandse krant De Telegraaf meldde gisteravond dat Verstappen in Spa waarschijnlijk de race gaat starten vanuit het achterveld. De krant meldt dat Verstappen op Spa waarschijnlijk de beschikking krijgt over zijn vierde motor. Ook krijgt de Nederlander waarschijnlijk een nieuwe versnellingsbak. Dat betekent dus dat Verstappen vanaf de laatste startplaats zal moeten starten.

De Nederlander is waarschijnlijk niet de enige coureur die een gridstraf zal incasseren in België. Volgens de Telegraaf zal ook Verstappens rivaal Charles Leclerc een nieuwe motor krijgen. De Monegaskische Ferrari-coureur kreeg al een gridstraf in Canada en gaat nu dus op voor straf nummer twee. Italiaanse bronnen melden de krant dat Leclerc naast een nieuwe motor ook een geüpdatet hybridesysteem krijgt in Spa.