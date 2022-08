Officieel: Audi betreedt de Formule 1 in 2026

Het hing al geruime tijd in de lucht maar vandaag is de bevestiging daar: Audi stapt in 2026 de Formule 1 in. In dat seizoen gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de koningsklasse van de autosport. Deze nieuwe regels werden recent goed gekeurd door het World Motor Sport Council.

Vanochtend verschenen Audi Board Management Chairman Markus Duesmann, zijn collega Oliver Hoffmann, FIA-president Mohammend Ben Sulayem en Formule 1-CEO Stefano Domenicali voor de internationale pers voor een aankondiging. Audi betreedt de Formule 1 in 2026. Het merk onthulde nog niet met wel team ze in zee gaan, wel geven ze aan dit te onthullen voor het einde van 2022. Het is de verwachting dat Audi het team van Sauber gaat opkopen.

Audi gaat de Power Unit ontwikkelen in hun onderkomen in Neuburg. Dit betekent dat er voor het eerst in jaren weer een Formule 1-motor zal worden gebouwd in Duitsland. Het merk geeft aan dat ze al beschikken over de benodigde testbanken beschikt in Neuburg. Audi is momenteel op zoek naar personeel en de benodigde infrastructuur. Eveneens gaven ze aan dat Adam Baker de CEO zal worden van het Formule 1-project.