Krack duidelijk over komst Alonso: "Fernando en Lance krijgen zelfde kansen"

Fernando Alonso zal dit weekend in België veel vragen krijgen over zijn toekomst. De Spanjaard maakte in de zomerstop immers bekend dat hij vanaf aankomend seizoen gaat rijden voor het team van Aston Martin. Het nieuws kwam voor velen als een verrassing en bij Aston Martin zijn ze tevreden.

Alonso rijdt momenteel nog voor het team van Alpine maar hij keert de Franse renstal na dit jaar dus de rug toe. Bij Aston Martin tekent de Spaanse coureur een meerderjarig contract, iets wat bij Alpine niet mogelijk was. Alonso volgt bij Aston Martin Sebastian Vettel op en zal zich mogen bewijzen naast Lance Stroll.

Kopman

Het is de algemene verwachting dat Alonso zijn aankomende teamgenoot zal gaan verslaan. Een kopmanschap hoeft hij echter niet te verwachten, teambaas Mike Krack is daar nogal duidelijk over en wordt geciteerd door Motorsportweek: "Fernando en Lance zullen een gelijkwaardige behandeling krijgen. Fernando heeft ook niet voor iets als een kopmanschap ofzo gevraagd."

Geld

Krack verwijst ook de verhalen over een flinke som geld voor Alonso naar het rijk der fabelen. De Spanjaard zal vast veel geld ontvangen maar volgens Krack is dat niet de hoofdreden van zijn komst: "Er wordt in de media gezegd dat hij een nummer één-status toegezegd heeft gekregen en dat hij ook enorm salaris gaat krijgen. Ik kan je beloven dat Fernando het niet gaat doen voor die status of voor een hoog geldbedrag."