'Steiner belt met Ricciardo over 2023'

De toekomst van Daniel Ricciardo bij het team van McLaren is zeer onzeker. De Australiër is bezig met een tegenvallend seizoen en naar verluid staat Oscar Piastri op pole position om vanaf volgend seizoen Ricciardo's stoeltje over te nemen. Ricciardo moet dan ook kijken naar andere opties voor 2023, er is in ieder geval genoeg interesse.

Ricciardo wordt momenteel bij McLaren structureel verslagen door zijn teamgenoot Lando Norris. Piastri ontkende recent het bestaan van een contract bij Alpine en lijkt te hebben gekozen voor McLaren. Dat zou dus betekenen dat Ricciardo opzoek moet naar een ander stoeltje in de Formule 1. Een overstap naar Alpine (als Piastri gelijk krijgt in deze zaak) lijkt logisch maar er zijn zeker meer teams met interesse.

Volgens het Amerikaanse ESPN heeft het team van Haas namelijk ook interesse getoond. Het Amerikaanse medium meldt dat Haas-teambaas Günther Steiner voorafgaand de Hongaarse Grand Prix heeft gebeld met Ricciardo. Haas heeft voor 2023 nog één vrij stoeltje. Kevin Magnussen beschikt over een langdurig contract en de toekomst van Mick Schumacher is nog zeer onzeker. Schumachers contract loopt af en het is alles behalve zeker dat hij aankomend seizoen actief zal zijn in de Formule 1.