"Seidl verklaart mindere resultaten: "Ineens kwamen er wolken"

Het team van McLaren probeert al geruime tijd de overstap te maken naar de kop van het veld. De Britse renstal krabbelde in de afgelopen jaren uit een diep dal. Dit seizoen zet de stijgende lijn niet volledig door, coureur Lando Norris is wel weer bezig met een sterk seizoen. Teambaas Andreas Seidl weet wat er moet gebeuren.

McLaren leek vorig seizoen uit te groeien tot een uitdager van de topteams. De Britse renstal won met Daniel Ricciardo de Italiaanse Grand Prix en Norris was dichtbij de zege in Rusland. Dit seizoen is alles anders en vecht McLaren hard mee in het middenveld. De resultaten zijn zeker niet slecht maar de weg omhoog blijkt wel wat langer te zijn dan men had verwacht.

Verschil

Teambaas Andreas Seidl weet met al zijn ervaring wat er precies aan de hand is. Seidl ziet namelijk een wezenlijk verschil met Ferrari en Red Bull Racing. Tegenover Sport Bild spreekt hij zich uit: "Het is altijd het plan om een auto te maken die net zo snel is in Monaco als in Silverstone. Dat is nog steeds het punt waar de top teams het verschil maken. Daarom liggen wij nog achter op hen. Maar ik wil alles positief zien en ik wil alle ervaringen, positief en negatief, gebruiken voor de toekomst. Zelfs kleine tegenvallers kunne positief zijn."

Wolken

Seidl wil dan ook veel leren van de mindere resultaten in het huidige seizoen. De teambaas van McLaren heeft er dan ook goed over nagedacht: "De zon scheen voor drie jaar maar daarna kwamen er ineens wolken om de hoek kijken. Ik zie het ook als een soort test om constructief terug te kijken op de afgelopen drie jaar. Hoe ver zijn we echt gekomen met de innovaties in de organisatie van het team? Dat is de sleutel."