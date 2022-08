Verstappen breekt record in officiële Formule 1-game

Max Verstappen is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft een zeer forse voorsprong op de concurrentie. Ook in de digitale wereld merkt men nu de gevolgen van de successen van Verstappen in de eerste seizoenshelft.

De aangepaste ratings in de officiële Formule 1-game werden gisteren gedeeld met de buitenwereld. Verstappens rating is gegroeid naar een historische hoogte. De Nederlander heeft nu een gemiddelde rating van 95, dat is één puntje hoger dan voorheen. Verstappen is nu de coureur met de hoogste rating, voorheen deelde hij deze eer met Lewis Hamilton. Ook Mick Schumacher, George Russell en Guanyu Zhou kregen een fikse upgrade in de game.