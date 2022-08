Verstappen ziet uitvalbeurten Ferrari niet als reden WK-voorsprong

Max Verstappen is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat ruim aan de leiding in het wereldkampioenschap. De Nederlander staat ver voor op de concurrentie van Ferrari, de Italiaanse renstal kampte dit seizoen met zeer veel technische problemen. Verstappen zelf ziet dat niet als de reden van zijn voorsprong.

Verstappen vocht in de eerste seizoenshelft veelvuldig duels uit met zijn Ferrari-rivaal Charles Leclerc. De twee coureurs waren aan elkaar gewaagd maar toch is de voorsprong van Verstappen zeer fors. Lecerc verloor in Azerbeidzjan en Spanje zeges, zijn uitvalbeurten werden veroorzaakt door pijnlijke betrouwbaarheidsproblemen.

Lastig

Verstappen zelf wil de oorzaak van zijn voorsprong niet bij de problemen van Ferrari leggen. De Nederlander denkt niet dat Ferrari hem de titel cadeau doet. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik denk dat iedereen altijd zijn best doet en dat is voor sommigen soms lastig om te bereiken. Ik vind het lastig om er iets over te zeggen omdat niemand dit soort dingen met opzet doet. Iedereen wil er altijd het beste uithalen."

Als team presteren

De Nederlandse Red Bull Racing-coureur denkt dat hij bij zichzelf iets soortgelijks ziet. Verstappen spreekt zich er nogal duidelijk over uit: "Als ik naar mijzelf kijk, ik probeer er altijd het beste resultaat uit te halen. Het team probeert dat natuurlijk ook. Soms doe je dat op een betere manier dan tijdens een andere keer. Wij hebben zelf ook wat punten laten liggen door problemen. Dus ja, ik vind het moeilijk om te zeggen dat het mij heeft geholpen. Aan het einde van de dag moet je als team presteren."