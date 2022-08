Montoya voorziet grote rol voor Mercedes in titelstrijd

De teams van Ferrari en Red Bull Racing waren in de eerste seizoenshelft de sterkste teams van het Formule 1-veld. Regerend constructeurskampioen Mercedes kwam snelheid tekort ten opzichte van de twee renstallen. In de laatste paar races voor de zomerstop vocht de Duitse renstal zich echter weer naar voren. Juan Pablo Montoya verwacht veel van Mercedes.

De Duitse renstal moest in de eerste seizoenshelft veel afstand toegeven op de concurrentie. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell hadden zeer veel last van porpoising en daardoor kwamen ze veel performance tekort. Doormiddel van updates heeft het team veel problemen verholpen en in Hongarije kwamen ze zeer sterk voor de dag. Russell greep zelfs de pole position in het laatste raceweekend voor de zomerstop.

Sterk

Het is de verwachting dat Mercedes na de zomerstop weer met een nieuwe update zal komen. Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya is dit een goede zaak. Tegenover VegasInsider spreekt de Colombiaan zich uit: "In plaats van naar andere teams te kijken lijkt Mercedes alleen met zichzelf bezig te zijn. Dat is heel sterk van ze. Het kan echt nog alle kanten opgaan. Als Ferrari sterker wordt en Mercedes met Red Bull kan vechten, dan is dat slecht voor Red Bull en Max Verstappen. Als Mercedes tussen Ferrari en Red Bull inkomt, dan Verstappen meer punten pakken en naar de titel cruisen."

Voorspelling

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder in België. Montoya wil niet op de zaken vooruit lopen en verwacht dat alle teams met nieuwe updates zullen komen. De Colombiaan denkt dat Mercedes sterker zal gaan worden maar een echte voorspelling blijft uit: "Er is nog een half seizoen te verrijden. Coureurs kunnen fouten maken en de races kunnen onverwacht verlopen, denk bijvoorbeeld aan Hongarije. De komende races zullen dan ook heel erg interessant worden."