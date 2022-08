Verstappen verwacht minder emoties bij tweede wereldtitel

Max Verstappen is momenteel hard op weg naar zijn tweede wereldtitel. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat ruim aan de leiding in het wereldkampioenschap en hij oogt wederom zeer sterk. Verstappens voornaamste rivaal Charles Leclerc staat ver achter en kende een lastige eerste seizoenshelft. Verstappen denkt niet dat een mogelijke tweede wereldtitel voor grote emoties zal gaan zorgen.

Verstappen veroverde vorig seizoen zijn eerste wereldtitel na een intens titelduel met Lewis Hamilton. Pas in de allerlaatste ronde van de allerlaatste race stelde de Nederlander de titel veilig. Na afloop van de allesbeslissende race zag de wereld hoe een emotionele Verstappen zijn monteurs en familie in de armen viel. Dit jaar is de titelstrijd veel minder intens en verwacht de Nederlander minder emoties.

Emotioneel

Verstappen is eveneens van mening dat iets bij een tweede keer voor minder emoties zorgt. In gesprek met het Britse Channel 4 bespreekt de Red Bull-coureur de zaak: "Ik denk dat het veel minder emotioneel zal zijn, als het gebeurt. Het is hetzelfde als mijn eerste Formule 1-race. Toen ik aan de start stond van mijn eerste race was dat mijn grootste 'overwinning, naast het wereldkampioenschap natuurlijk. Alle andere races zijn nooit zo emotioneel als die ene race. Het is de eerste keer dat je zoiets ervaart, het is zo moeilijk om dat te bereiken in de Formule 1."

Goede reeks

De tweede wereldtitel voor Verstappen is veel minder ver weg dan de Nederlander zou willen. Verstappen wil echter niet op de zaakjes vooruit lopen en wil er niet te lang bij stil staan. De Red Bull Racing-coureur is er nogal duidelijk over: "Ik denk dat het wel anders zal zijn maar ik wil er nog niet over nadenken. Momenteel zijn we bezig met een goede reeks maar we moeten door blijven gaan."