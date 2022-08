Verstappen verklaart Red Bull-kritiek: "Je krijgt steeds meer ervaring "

Max Verstappen gaat momenteel ruim aan de leiding in het wereldkampioenschap. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft een zeer sterke eerste seizoenshelft achter de rug waarin hij veelvuldig op het ereschavot stond. De ruime voorsprong van Verstappen is opvallend, in de eerste drie races viel hij immers twee keer uit.

Verstappens rivaal Charles Leclerc leek in de openingsfase van het seizoen een voorschot te nemen op een wereldtitel. Verstappen viel met betrouwbaarheidsproblemen uit in Bahrein en Australië. Leclerc profiteerde en de Monegask ging met een fikse voorsprong aan de leiding. Red Bull loste de problemen op en Verstappen nam het heft in eigen handen, Leclerc kreeg op zijn beurt te maken met betrouwbaarheidsproblemen.

Ervaring

Na zijn twee pijnlijke uitvalbeurten in de openingsfase van het seizoen dacht Verstappen niet meer aan de wereldtitel. Inmiddels is alles anders en kan Verstappen de titel ruiken. In gesprek met Channel 4 legt Verstappen uit waarom hij de titel uit zijn hoofd had gezet: "Je krijgt steeds meer ervaring in de sport en je neemt ook ervaring mee uit de karts. Dingen kunnen immers snel veranderen. Als je strijdt voor de titel in de Formule 1, dan kan je niet met uitvalbeurten te maken krijgen."

Kritiek

Verstappen was in de openingsfase van het seizoen dat ook kritisch op zijn eigen team. Red Bull kampte namelijk met de problemen en Verstappen legt ook deze kritiek uit en verwijst naar zijn ervaring: "Daarom was ik aan het begin van het jaar ook zo kritisch op Red Bull. We mogen niet uitvallen als je voor de titel vecht. Gelukkig voor ons overkwam de concurrentie hetzelfde."