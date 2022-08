Verstappen Sr. schoot van parcous op dag twee bij WRC-ralley Ypres

Voormalig F1-coureur Jos Verstappen doet mee aan de WRC-ralley in Ypres (België) in de Rally2-klasse. Tijdens de tweede dag ging het echter mis voor de vader van F1-wereldkampioen Max Verstappen en bijrijder Harm van Koppen. Verstappen Sr. schoot na een sterk optreden in de eerste beproevingen in de ochtend van het parcours en moest opgeven.

"Het is balen, want we gingen lekker", vertelde Jos aan Verstappen.com. "Op die proef gebeurde eigenlijk niets bijzonders. Ik stuurde in, ik denk net te laat, waardoor we met de buitenste wielen net op het grind zaten en passagiers werden. Toen was er niks meer aan te doen en gleden we zo weg, op lage snelheid een droge sloot in. Daarmee was het klaar en zat de dag erop. Dit is wel typisch het gevaar van Ieper, dat ons ook heeft geveld. Ik mis die ervaring nog."

Verstappen senior vervolgt: “In de ochtend zaten we redelijk goed in de wedstrijd en gewoonlijk zijn we tijdens de tweede run nog wat sneller. Hopelijk is de auto nog vlot te repareren, zodat we morgen weer aan de start kunnen staan. Dat zou fijn zijn om nog ervaring op te doen", besluit Jos.

Net als op vrijdag stonden er op zaterdag ook acht stages op de planning, verdeeld over vier verschillende routes met lengtes tussen de 14 en 22 kilometer. In de ochtend kwam Verstappen Sr. 27e, 25e, 22e en 24e overall aan de finish, inclusief tien deelnemers uit de WRC-klasse. Zondag staan er nog vier beproevingen op het programma.