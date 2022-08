Horner gaat Vettel missen: "Doet pijn om hem in het middenveld te zien"

Sebastian Vettel is momenteel bezig met een afscheidstournee in de Formule 1. De Duitse Aston Martin-coureur kondigde vorige maand zijn pensioen aan en na dit seizoen hangt hij zijn helm aan de wilgen. De viervoudig wereldkampioen kan rekenen op een warm afscheid, hij ontvangt veel lovende woorden.

Vettel is momenteel niet bezig met het beste jaar uit zijn Formule 1-loopbaan. De Duitser heeft het lastig met zijn Aston Martin en een vijfde wereldtitel is zo goed als onmogelijk. Vettel scoorde al zijn wereldtitels in dienst van het team van Red Bull Racing. Bij de Oostenrijkse renstal zijn ze hem nog lang niet vergeten.

Juiste moment

Red Bull-teambaas Christian Horner is nog steeds lovend over de coureur die zijn team vele successen bezorgde. De Britse teambaas gaat Vettel missen. Horner wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik weet zeker dat hij verder gaat met zijn leven en dat hij fantastische dingen gaat doen. Het is erg jammer dat hij hier niet meer aanwezig zal zijn. Ik denk wel dat dit het juiste moment is voor hem."

Middenveld

Vettel is tegenwoordig niet meer de coureur die hij was in zijn Red Bull-tijd. De Duitser vecht niet meer om de zeges maar moet nu genoegen nemen met het middenveldduel. Het doet Horner pijn: "Het is niet fijn om hem nu te zien rijden in het middenveld, dat verdient hij helemaal niet. Ik denk dat het nu de goede timing is om te zeggen dat hij de Formule 1 moet gaan verlaten."