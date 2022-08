Verstappen maakt zich niet druk om rivaliserende fans: "Het is allemaal prima"

De titelstrijd van vorig seizoen heeft ervoor gezorgd dat er momenteel twee grote fanatieke groepen fans zijn in de Formule 1. Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten vorig seizoen een intens titelduel uit en hun fans leefden fanatiek mee. Dat de fans niet zulke grote liefhebbers zijn van de rivaliserende coureur werd dit seizoen pijnlijk duidelijk.

De fans van zowel Verstappen als Hamilton kwamen dit seizoen meermaals negatief in het nieuws. Zo werd Verstappen in Silverstone uitgefloten door de Britse fans van Hamilton. De fans van Verstappen gedroegen zich ook niet even netjes en een aantal supporters staken merchandise van Hamilton in brand. De beelden gingen rond op sociale media en de ophef was groot.

Intens

De coureurs spraken zich stevig uit tegen het wangedrag van hun fans. Verstappen begrijpt echter heus wel waarom de twee groepen de concurrerende coureur uitfluiten. In gesprek met Channel 4 laat hij weten dat het erbij hoort: "Als je de coureur bent die vecht met de favoriete coureurs van een aantal fans, dan wordt het intens. Een fan van Lewis maakt zich niet druk om een coureur die als achttiende finisht maar het wordt intenser als hij de directe tegenstander bent."

Aanpassen

Verstappen zelf heeft besloten zich niet druk te maken om fluitconcerten. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat zijn gedrag ook niet aanpassen: "Het is allemaal prima maar ik hoef mij niet aan te passen aan wat fans wel of niet tof vinden. Ik ben mijzelf en ik ga niet veranderen, dan ben je nep. Als iemand mij niet mag dan is dat helemaal prima. Iedereen heeft een andere persoonlijkheid of denkt anders over een bepaald persoon."