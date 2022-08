Audi reageert op goedgekeurde F1-motorregels voor 2026

Eerder deze week kwam autosportfederatie FIA met groot nieuws naar buiten. Men maakte namelijk bekend dat het World Motor Sport Council de nieuwe motorregels voor 2026 heeft goedgekeurd. Dat betekent dus dat de nieuwe regels definitief zijn en de deur voor Audi en Porsche wagenwijd openstaat. Audi heeft nu gereageerd op het nieuws.

Het is al geruime tijd bekend dat Volkswagen Group-merken Audi en Porsche verregaande interesse hebben in de Formule 1. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat Porsche zijn samenwerking met Red Bull Racing gaat aankondigen. Audi lijkt de zaakjes voor 2026 iets anders te willen aanpakken. Het lijkt erop dat het Duitse merk het team van Sauber wil overnemen maar duidelijkheid is er nog niet.

Vakantie

Audi gaat zich voorlopig focussen op de nieuwe regels. Na de vergadering van het WMSC publiceerde de FIA een uitgebreid document over de nieuwe regels. Een woordvoerder van Audi spreekt zich uit tegenover het Duitse persbureau SID: "De aangenomen reglementen worden nu tot in detail bestudeerd. Het is niet te verwachten dat er in de nabij toekomst een besluit wordt genomen. De nieuwe reglementen zijn tijdens het zomerreces goedgekeurd. De directie is door vakantie niet aanwezig."

Registratie

Audi gaat zich ook niet haasten. Bij de Duitse autobouwer gaat men rustig de regels doorlezen en pas daarna komt men met meer duidelijkheid. De woordvoerder van het merk laat weten dat men weet tot wanneer ze de tijd hebben om de knoop door te hakken: "Voor zover wij begrijpen is het proces voor registratie voor motorfabrikanten voor het seizoen 2026 nog niet in gang gezet."