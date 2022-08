Red Bull-hoofdstrateeg legt keuzes uit: "Nemen de beslissingen tijdens de race"

Het team van Red Bull Racing komt dit seizoen zeer sterk voor de dag. De Oostenrijkse renstal is op veel vlakken sterker dan grote concurrent Ferrari. Ook op strategisch vlak heeft Red Bull een flinke voorsprong op Ferrari. De Italiaanse renstal blunderde meerdere keren met de strategie terwijl Red Bull juist enkele slimme strategische keuzes maakte.

De sterke strategieën vormen een groot onderdeel van de huidige successen van Red Bull. Men deelt daarvoor de complimenten uit aan de hoofdverantwoordelijke: Hannah Schmitz. Schmitz is de hoofdstrateeg van de Oostenrijkse renstal en is dus verantwoordelijk voor de pitstopplannen van het team. Tijdens het huidige seizoen pakte haar keuzes meermaals zeer goed uit.

Racen

In een Grand Prix-weekend worden er vanzelfsprekend meerdere strategieën voorbereid. Schmitz laat in de Red Bull-podcast Beyond the Ordinary weten dat men op raceday niets vast heeft liggen qua strategie: "We zijn daar bij Red Bull heel erg op gebrand. We nemen de beslissingen tijdens de races want we zijn tenslotte aan het racen. Dat is vanzelfsprekend iets wat wij heel erg graag doen. Het is iets waar we historisch gezien een naam voor hebben. Het is eveneens belangrijk dat we dit niet altijd doen en de situaties rustig bekijken. Op basis daarvan kunnen we beslissingen nemen. We zijn dus niet agressief omdat we agressief willen zijn."

Coureurs

Schmitz en haar team betrekken ook Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez bij het strategische proces. Meerdere keren in een weekend zitten ze om tafel: "Ze zijn allebei zeer geïnteresseerd in het begrijpen van de strategie en de plannen. Ook zijn ze geïnteresseerd in alle analyses rondom bijvoorbeeld de racepace. Ze vragen veel en ze zijn heel betrokken. Uiteindelijk heeft de strategie veel impact op de race en werken de engineers nauw samen met de coureurs."