Gasly looft Verstappen: "Hoop in de toekomst op nog een paar intense gevechten"

Max Verstappen is momenteel bezig met een bijzonder sterk seizoen. De Nederlander gaat ruim aan de leiding van het wereldkampioenschap en hij heeft nog geen foutje gemaakt. De Red Bull Racing-coureur krijgt veel lof van kenners, fans en oud-coureurs. Ook Verstappens huidige collega's zijn complimenteus.

Verstappen racete vroeger al tegen een aantal coureurs die hij momenteel tegenkomt in het huidige Formule 1-veld. Eén van die coureurs is Pierre Gasly. De Franse AlphaTauri-coureur heeft Verstappen van dichtbij meegemaakt toen hij in 2019 een half seizoen diens teamgenoot was bij Red Bull. Verstappen was overduidelijk de snelste en halverwege het seizoen werd Gasly teruggezet naar het toenmalige Toro Rosso.

Intense gevechten

Gasly racete in zijn jonge jaren ook tegen Verstappen. De Fransman is dan ook zeer lovend over de racekunsten van de Red Bull-coureur. In gesprek met The Express is hij eerlijk: "Het is altijd nogal intens geweest om tegen hem te racen. Ik heb altijd gehouden van de gevechten die we in het verleden hadden, de grens opzoeken bij het racen. Hij is overduidelijk extreem getalenteerd en uitmuntend. Ik denk dat de ervaring en de combinatie met wat hij met Red Bull heeft opgebouwd gewoon een ongelooflijk en efficiënt pakket vormen."

Nauwelijks fouten

Gasly erkent dat Verstappen in het begin van zijn Formule 1-loopbaan soms nogal wild was. Inmiddels is Verstappen één van de sterkste coureurs van het veld en Gasly hoopt ooit weer degens met hem te mogen kruisen: "Hij maakt nauwelijks fouten. Hij levert weekend na weekend uitmuntend werk en presteert op het niveau van het materiaal dat Red Bull hem geeft. Het is erg indrukwekkend. Zoals ik al eerder zei, het is altijd leuk om tegen hem te racen. Ik hoop in de toekomst nog een paar goede en intense gevechten met hem te hebben."