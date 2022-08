Krack verklaart komst Alonso: "Wij zijn hier niet als veldvulling, we willen winnen"

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso maakte afgelopen week een opvallende move. De Spaanse routinier rijdt vanaf aankomend seizoen namelijk voor het team van Aston Martin en laat zijn huidige team Alpine achter. De transfer van Alonso zorgde voor veel opgetrokken wenkbrauwen bij fans en volgers.

De move van Alonso is opvallend aangezien het team van Alpine momenteel veel beter voor de dag komt dan Aston Martin. Alpine staat momenteel op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap terwijl Aston Martin slechts negende staat. Toch lijkt het erop dat Alonso volledig achter zijn transfer staat en bij Aston Martin wrijft men zich in zijn handen over de aankomende komst van hun nieuwe stercoureur.

Winnen

Aston Martin-teambaas Mike Krack is zeer in zijn nopjes met zijn aankomende coureur. De Luxemburgse teambaas looft de Spanjaard in een interview op de website van zijn team: "Hij heeft echt een killer instinct. Wat er ook gebeurt: Fernando geeft altijd alles en pusht voor de volle honderd procent. Hij haalt altijd het maximale uit de auto en het team. Zijn racecraft is ook exceptioneel. Bij hem is het een combinatie van vertrouwen, instinct en intelligentie. Het binnenhalen van Fernando is een duidelijk statement voor onze intenties met Aston Martin. Wij zijn hier niet als veldvulling maar we zijn hier om te winnen."