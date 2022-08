FIA stuurt nieuwe porpoisingregels deze week naar WMSC

Sinds dit jaar gelden er nieuwe technische reglementen in de Formule 1. Het nieuwe regelboek zorgt vanzelfsprekend ook voor nieuwe uitdagingen voor de teams. Eén van de grootste uitdagingen waarmee men dit jaar te maken kreeg is porpoising: het hobbelen van de auto's. Veel teams hadden hier zeer veel last van en de FIA greep in.

De autosportfederatie greep in, na klachten van onder meer Mercedes, en kwam in Canada met een nieuwe technische richtlijn. Deze nieuwe richtlijn om porpoising tegen gaat gelden vanaf de Belgische Grand Prix. Voor het aankomende seizoen wil de FIA ook maatregelen nemen. Men wil het technische reglement aanpassen met het oog op de veiligheid. Meerdere teams waren niet tevreden over mogelijke nieuwe regels, toch heeft de FIA nu hun plannen afgerond.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet gisteravond op Twitter weten dat de zaak tot een goed einde gaat komen. Ben Sulayem liet weten dat hij de porpoisingmaatregelen heeft besproken met alle teams en coureurs. Hij laat eveneens weten dat de geüpdatete technische reglementen voor 2023 deze week naar het World Motor Sport Council worden gestuurd. Dit orgaan moet de nieuwe maatregelen goedkeuren, iets wat naar alle waarschijnlijkheid zal gaan gebeuren.

Having discussed the porpoising issue with all 20 @F1 drivers & 10 team principals, I’m happy to confirm that we will be submitting updated 2023 Technical Regulations to the WMSC this week to address this, in addition to the measures already taken for the remainder of this season