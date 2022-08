Jos Verstappen blij met Hongaarse zege Max: "Ik ben een trotse vader"

Max Verstappen heeft de eerste seizoenshelft afgelopen weekend op zeer sterke wijze afgesloten. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest de Hongaarse Grand Prix vanaf de tiende plek starten maar sloeg in de race toe. Hij reed een sterke inhaalrace en kwam als winnaar over de streep.

Verstappens team Red Bull had een sterke strategie bedacht en Verstappen hield zijn hoofd koel. De Nederlander reed ondanks een spin op sterke wijze naar voren. Ook profiteerde Verstappen van de strategische fouten van de concurrentie van Ferrari. De Italiaanse renstal besloot namelijk Charles Leclerc de baan op te sturen op de harde band, deze compound bleek overduidelijk de minst bruikbare.

Fantastisch

Verstappens prestatie kon op veel lof rekenen. Veel oud-coureurs, analisten en kenners waren zeer te spreken over de race van de Nederlander. Ook Verstappens vader Jos was zeer tevreden. Verstappen senior wordt geciteerd door Verstappen.com: "Ik hoef hem niets te vertellen, hij heeft het fantastisch gedaan. Het goede is dat hij zichzelf echt begrijpt. De strategie was ook heel goed. Hij is begonnen op de goede banden en stopte op de juiste momenten. Hij ging makkelijk aan de anderen voorbij, zoals hij altijd doet."

Trotse vader

Het feit dat Verstappen de race als tiende startte had te maken met enkele motorische problemen in de kwalificatie. Jos Verstappen had het gehele weekend vertrouwen in een goede afloop en was dan ook een zeer trotse vader na afloop van de race: "Ik denk dat we een goede raceauto hadden. We hadden dat al tijdens de kwalificatie gezien. Ik ben een trotse vader maar dat ben ik altijd al."