Aston Martin domineert inhaalkampioenschap

De Hongaarse Grand Prix van afgelopen weekend was de laatste race voor de zomerstop. Het seizoen is dan ook op de helft en dat betekent dat er veel statistieken uit de eerste seizoenshelft de kop op steken. Afgelopen seizoen werd voor het eerst een award uitgereikt voor de meeste inhaalacties, deze ging naar Sebastian Vettel.

Ook dit seizoen worden de aantal inhaalacties door de coureurs gewoon weer bijgehouden. Opvallend genoeg is het team van Aston Martin weer zeer sterk op het gebied van inhalen. Lance Stroll gaat momenteel aan kop met 47 inhaalacties, Vettel staat gedeeld tweede met 35 inhaalacties. Alexander Albon heeft net als Vettel 35 inhaalacties achter zijn naam staan. Ook Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton hebben opvallend veel tegenstanders ingehaald.

Aston Martin charging through! 🚀



Lance and Seb lead the way for the most positions gained in 2022 so far! 👊#F1 #Formula1 @AstonMartinF1 pic.twitter.com/8cW4SyWOeY