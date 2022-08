Verstappen prijst brein achter winnende strategie Grand Prix Hongarije

Tijdens de podiumceremonie stond niet Russell, Sainz of Leclerc, maar Verstappen op de hoogste trede. De huidig wereldkampioen wist zich door middel van een goede pace en bovenal een uitstekende strategie vanaf startplek tien naar voren te wurmen en uiteindelijk eerste te eindigen. Verstappen meent zeer tevreden te zijn met meesterstrateeg Hannah Schmitz.

In de derde kwalificatiesessie afgelopen zaterdag kreeg Verstappen last van motorproblemen. De Nederlander kon uiteindelijk geen goede tijd neerzetten, en moest het doen met een tiende tijd. Het motto van Red Bull voor de race was dan ook ‘schadebeperking’, want ook teamgenoot Sergio Perez kende een niet al te beste kwalificatie: Perez wist niet verder te komen dan kwalificatiesessie twee.

Tijdens de opwarmronde vanuit de pitstraat richting de startgrid koos de strategische afdeling van Red Bull om niet op de harde, maar de zachte band te starten. Uiteindelijk bleek deze keuze de juiste; Leclerc zag zijn race in duigen vallen nadat Ferrari hem in ronde 39 naar binnen haalde voor harde banden, die qua performance flink tegen bleken te vallen. Leclerc moest vroegtijdig opnieuw naar binnen komen voor een setje zachte banden en wist uiteindelijk niet hoger te finishen dan een teleurstellende zesde plaats.

Op de vraag van Autosport hoe belangrijk zulke snelle beslissing van de pit-wall zijn, antwoordt Verstappen duidelijk: “Het is ontzettend belangrijk als je wil meedoen voor het kampioenschap. Je mag geen fouten maken. Natuurlijk is het altijd moeilijk om aan de juiste kant wat betreft beslissingen te zitten, maar ik denk dat we heel veel goede mensen in het team hebben. Ik vindt dat Hannah (Schmitz), onze strateeg, heel kalm was. Ze is echt heel goed.”