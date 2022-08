Ralf Schumacher vreest voor baan Binotto: "Dan wordt het lastig"

Het team van Ferrari is met een slecht gevoel de zomerstop ingegaan. De Italiaanse renstal zag in Hongarije de achterstand op Red Bull Racing alleen maar groeien. Op de Hungaroring werden de fouten wederom gemaakt door Ferrari zelf, de strategie van Charles Leclerc liep volledig in de soep.

Leclerc duelleerde mee om de zege op het circuit nabij Boedapest. De Monegask kreeg tot ieders verbazing de harde banden onder zijn wagen bij zijn tweede pitstop. Deze compound werd door iedereen gezien als de minst geschikte maar bij Ferrari dacht men daar klaarblijkelijk anders over. De strategie mislukte en Leclerc moest zelfs nog een keer van banden wisselen, hij werd uiteindelijk zesde.

Binotto

De kritiek op Ferrari was na afloop zeker niet mals. Meerdere kenners maken gehakt van de strategische keuze. Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher besprak bij de Duitse tak van Sky Sports wie er in de Formule 1 moet vrezen voor hun baan. Hij was duidelijk: "Ik zie dat het werk van twee mensen in gevaar komt. Het gaat dan om Daniel Ricciardo en ook om Mattia. Wanneer je met Ferrari om het kampioenschap kan vechten en dat zo onzorgvuldig gegooid, dan wordt het lastig voor je."

Baan in gevaar

Schumacher denkt dat er de aankomende maand tijdens de zomerstop het één en ander zal gaan gebeuren. De Duitser blijft letten op wat men bij Ferrari gaat doen. Schumacher denkt dat Binotto serieus moet vrezen voor zijn baan: "Ik denk dat zijn baan in gevaar komt tijdens de zomerbreak. Er gaan gewoon teveel kleine dingetjes fout en er zijn ook teveel technische mankementen."