Jos Verstappen maakt later dit jaar debuut in wereldkampioenschap rally

Eerder dit jaar maakte Jos Verstappen zijn comeback in de competitieve autosport. De vader van regerend Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen neemt namelijk deel aan het Belgische rallykampioenschap. De resultaten zijn wisselend maar de Nederlander gaat later dit jaar een belangrijke stap zetten in zijn rallyloopbaan.

Verstappen is dit jaar actief in rally's in België. Hij maakte zes maanden geleden zijn debuut in de Haspengouw Rally en reed sindsdien meerdere rally's. De resultaten zijn wisselend, de voormalige Arrows-coureur toont regelmatig zijn snelheid maar maakte recent ook kennis met een typisch rallyongeval. In Wervik crashte hij en was de schade aan zijn Citroën nogal fors, de schade is echter gerepareerd.

Jos Verstappen zal in augustus namelijk zijn debuut gaan maken in het wereldkampioenschap rally. In zijn Citroën C3 Rally2 zal hij uitkomen in de gelijknamige Rally2-klasse. Hij zal in de Ypres rally gaan strijden tegen 36 andere auto's in zijn klassen. De rally maakt onderdeel uit van de kalender van het WRC en dat betekent dat Verstappen senior eveneens de degens zal kruisen met de supersterren uit het wereldkampioenschap.