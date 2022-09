Mercedes blij met betrouwbare auto en goed resultaat

Het Britse duo Lewis Hamilton en George Russell heeft afgelopen zondag een zeer goed resultaat geboekt. Ze maakten het podium compleet naast Max Verstappen, die de race won. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz hadden hun eigen problemen en dus was dit een uitstekende kans voor Mercedes; Hamilton finishte tweede en Russell wist zich voorbij Sergio Perez te wurmen door een slimme actie na een Virtual Safety Car en eindigde op de derde plek. In de debrief op de website van Mercedes geven beide coureurs en teambaas Toto Wolff aan tevreden te zijn met de stappen die ze deze race hebben gemaakt.

Hamilton begint zijn statement met een opsteker voor het team, maar maakt duidelijk dat er nog meer dan genoeg werk aan de winkel is: “Wat een geweldig resultaat, aangezien we het hele weekend niet goed waren en ik de eerste vrije training had gemist. Ik had niet verwacht dat we moesten vechten voor een tweede plaats en een podium, dus dit is een mooi resultaat voor ons. Wat betreft betrouwbaarheid zijn we sterk, en dit is een signaal dat we met toewijding en focus we ons langzaam kunnen beweging richting de top.” Ondanks een tweede plaats, finishte Hamilton achter Verstappen met een gat van ruim tien seconden. De Brit maakt dan ook duidelijk dat Mercedes nog niet snel genoeg is, ondanks een goed resultaat door Sergio Perez achter zich te houden. “Op dit moment hebben we nog niet dezelfde pace, maar we wisten één van hun (Red Bull) achter ons te houden, dus dit is een goed resultaat, iedereen heeft keihard gewerkt.

Teamgenoot Russell verklaart dat hij zeer blij was met het feit dat hij het podium kon afmaken met een derde plek. “Ik was blij dat ik de finishvlag zag en op de derde plaats kon eindigden”, zegt Russell. “We maken veel voortgang, maar we moeten echt onze kwalificatieperformance verbeteren. We missen de consistentie. We weten dat we als team moeite hebben met het opwarmen van de banden, en tijdens de herstart (na de safety-car die werd uitgeroepen vanwege de crash van Leclerc) had ik dezelfde problemen. “

Teambaas Toto Wolff is duidelijk met zijn verhaal, en is overduidelijk dat ondanks een goed resultaat het team moet blijven zoeken naar vooruitgang. “We moeten blijven pushen. Onze auto is simpelweg niet goed genoeg om de top bij te houden. We missen zes tot zeven-tienden van een seconde ten opzichte van de leiders. Tijdens kwalificeren hadden we moeite om de banden in de optimale zone te brengen en in de race verloren we drie seconden. Wanneer we stabiliseren, zijn we echter zeker niet slecht. We hebben nog veel werk te doen, maar ik geloof dat we de beste mensen hebben. Vandaag was een geweldig resultaat en we gaan in de goede richting”, sluit de Oostenrijker af.