Leclerc: "Ik verdien het kampioenschap niet"

De achterstand in het kampioenschap van Charles Leclerc op Max Verstappen bedraagt inmiddels 63 punten. De Ferrari-coureur maakte gisteren een eigen fout en crashte daardoor in de bandenstapels. Hij is boos op zichzelf en kijkt in de spiegel.

Diverse fouten hebben gezorgd voor de grote achterstand waardoor de titelrace langzaam minder spannend lijkt te worden. Leclerc kijkt in de spiegel en steekt de hand in eigen boezem, zo stelde hij in gesprek met onder andere GPToday.net, in de paddock van Paul Ricard: "We moeten de auto technisch nog onderzoeken, maar ik denk dat ik zelf een fout heb gemaakt. Ik probeerde te veel mee te nemen van de buitenkant waardoor mijn wielen op het vuile gedeelte kwamen."

"Het is mijn eigen fout en als ik dit soort fouten blijf maken dan verdien ik het niet eens om het kampioenschap te winnen. Dit is niet wereldkampioen waardig. Het niveau is dit jaar heel hoog. Ik presteer op een heel hoog niveau maar met dit soort fouten is het zinloos om op een hoog niveau te presteren."