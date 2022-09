Oud-manager boos over ‘leugens’ rondom conditie Michael Schumacher

Ondernemer en oud-manager van zevenvoudig wereldkampioen coureur Michael Schumacher Willi Weber heeft publiekelijk vraagtekens gezet bij de situatie rondom de Duitse legende. De Duitser heeft naar eigen zeggen honderden keren geprobeerd contact op te nemen met Corinna, de vrouw van Schumacher, om te vragen of hij naar het ziekenhuis mocht gaan om te kijken hoe het met zijn voormalig pupil en vriend ging.

Schumacher liep in 2013 tijdens een ski-vakantie ondanks het dragen van een skihelm zwaar hersenletsel op en lag zes maanden in coma, alvorens hij weer bij volledig bewustzijn kwam. Op Facebook schrijft Weber dat het een ‘enorme pijn’ voor hem was. “Ik belde Jean Todt om te vragen of ik naar het ziekenhuis moest gaan en hij zei dat ik moest wachten – het is nog te vroeg. Ik belde de volgende dag en niemand nam op. Zo’n gedrag had ik niet verwacht en ik ben er nog steeds boos over. Ze hielden me buiten, vertelden me dat het te vroeg was, nou nu is het te laat. Het is negen jaar geleden.”

Naar verluidt hadden Weber en Schumacher samen flink wat plannen gemaakt, totdat het noodlot toesloeg. Weber geeft aan dat het verloop van omstandigheden hem nog steeds zwaar weegt: “Hij was als een zoon voor me. Zelfs vandaag doet het me nog pijn om erover te praten”.