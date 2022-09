Sainz komt met oplossing om Spa te behouden: "Je moet een balans vinden"

Alles lijkt erop dat de Belgische Grand Prix van de kalender gaat verdwijnen. De race op het circuit van Spa-Francorchamps is geliefd bij veel coureurs, teams en fans. Het verdwijnen van de Grand Prix is nog niet honderd procent zeker maar aangezien Las Vegas en Qatar aankomend seizoen op de kalender staan én België ontbrak op de concept kalender lijkt het voor de hand te liggen.

Volgende maand staat waarschijnlijk de voorlopig laatste Belgische Grand Prix op het circuit van Spa op de kalender. Meerdere coureurs zijn het niet eens met de aanstaande exit van de race op Spa. Onder andere Max Verstappen liet zich in Oostenrijk negatief uit over het waarschijnlijke verdwijnen. Meerdere collega's van de Red Bull Racing-coureur delen die mening.

Balans

Ferrari-coureur Carlos Sainz begrijpt wel waarom de Formule 1-organisatie speelt met het verdwijnen van de Belgische Grand Prix. Tegenover de internationale media spreekt de Spanjaard zich uit: "Je moet een balans zien te vinden. We houden allemaal van circuits zoals Spa. Maar, de sport groeit. Er komen veel plekken bij die goed betalen. Vanuit het zakelijke oogpunt is het lastig om nee te zeggen tegen Las Vegas, Zuid-Afrika of Miami."

Rouleren

Sainz heeft dan ook nagedacht over de huidige situatie. De Spaanse Ferrari-coureur heeft dan ook een plan bedacht voor een goede afwisseling tussen klassieke en nieuwe circuits: "We moeten de kalender onder de 25 races houden want anders wordt het te gek. De beste compromis zou dan zijn om roulerende races te hebben. Hopelijk kunnen we dan om de 2 of 3 jaar Spa bezoeken. Hopelijk kunnen we daar ook heen als Las Vegas en Zuid-Afrika erbij komen."