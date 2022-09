Herta staat open voor vrije training na succesvolle McLaren-test

Het team van McLaren werkte de afgelopen twee dagen een bijzondere test af op het circuit van Portimao. Indycar-coureur Colton Herta kreeg de kans om de McLaren van vorig seizoen uit te proberen. De Amerikaan werkte twee testdagen af en reed in totaal 162 rondjes over het Portugese circuit.

De testdagen van Herta zijn onderdeel van meerdere tests van McLaren. De Britse renstal is op zoek naar coureurs die in actie kunnen komen tijdens de vrije trainingen. Sinds dit seizoen moeten de teams immers tweemaal per seizoen een rookie inzetten op de vrijdag. De teams mogen dit seizoen testen met de wagens van vorig seizoen en McLaren maakt daar uitgebreid gebruik van.

Comfortabel

Deze week was het dus de beurt aan Herta en de Amerikaan heeft ervan genoten. De rondetijden van de Amerikaan zijn onbekend maar Herta laat aan RaceFans weten dat het zeker niet slecht ging: "Ik voelde mij heel erg comfortabel in de auto. Ik kon de limiet voelen. Misschien had ik niet de consistentie die er wel zou zijn met meer testdagen, maar ik had wel het gevoel dat ik dichtbij kwam."

Training

Herta zou dan ook openstaan voor een vrije training met McLaren. De Amerikaan heeft niet gereden met het huidige Formule 1-materiaal maar dat houdt hem niet tegen: "Je kan eigenlijk niets beter krijgen dan dit soort testdagen want je hebt het hele circuit voor jezelf. Je krijgt veel tijd in de auto en tijdens een eerste vrije training van een uur krijg je die natuurlijk niet. Maar het zou cool zijn om aan de 2022-auto's te mogen proeven om te zien hoe ze zijn vergeleken met deze auto. Ik sta ervoor open."