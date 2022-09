Leclerc wil geen duel met Sainz in de race: "Dat kunnen we ons niet veroorloven"

Het team van Ferrari kende een redelijke sprint in Oostenrijk. Coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz kwamen als tweede en derde over de streep. Alleen Red Bull Racing-rivaal Max Verstappen eindigde voor de Ferrari's, de pace van de wagens van de Italiaanse renstal was echter vergelijkbaar met die van Verstappen.

De Ferrari's waren in de openingsfase van de sprint elkaars grote rivaal. Sainz was na een sterke start achter Leclerc terecht gekomen. Op de korte omloop in Spielberg wilde Sainz zijn Monegaskische teamgenoot zo snel mogelijk voorbij steken. Het duel was zeer fel en de twee raakten elkaar bijna. Na het felle duel werd het voor Leclerc onmogelijk om Verstappen in te halen.

Veroorloven

Leclerc hoopt dat de twee elkaar niet tegenkomen tijdens de race van morgen. Na afloop maakte Leclerc bij de interviews van de top drie al duidelijk dat de Ferrari's elkaar mogelijk kunnen helpen. Tegenover Autosport was hij nog duidelijker: "Ik denk dat we voor morgen een lange race voor de boeg hebben. Bandemanagement zal morgen belangrijker zijn dan vandaag. We kunnen het ons dus niet veroorloven wat we vandaag hebben gedaan."

Hoofdoorzaak

Leclerc maakte na de sprint zelfs een geïrriteerde indruk. De Monegask had graag de jacht op Verstappen geopend maar daar kwam hij niet aan toe. Toch denkt hij dat het duel met Sainz niet de hoofdoorzaak van het mislopen van de sprintzege was: "Was dit genoeg geweest om de zege te pakken? Ik denk het niet want Max was de banden ook aan het managen en hij had een gat. We zullen dus nooit weten wat er was gebeurd. Maar ja, dit is hoe het is."