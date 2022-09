Klachten van Mercedes over flexibele vloer wekken argwaan bij Verstappen

Max Verstappen is verbijsterd door de klachten van Mercedes over rivalen die de vloervoorschriften misbruiken, omdat de vloer van de W13 'het meest buigt van alle F1-wagens op de grid'. Na de Grand Prix van Canada doken berichten op dat de FIA had ontdekt dat teams misbruik maakten van een grijs gebied in het reglement, met name met betrekking tot de plank en de skid blocks.

De FIA actualiseerde een technische richtlijn die tot doel had het porpoising te beperken en legde de nadruk op slijtage en flexibiliteit van de planken. Met een strikte limiet van 2 mm flexibiliteit aan de vloer, meldde The Race dat sommige teams naar verluidt een grijs gebied hebben gevonden aan de achterkant van de plank waar geen meetpunt is. Met dit in gedachten hebben ze de montage van de plank en de skid blocks gebruikt om extra flexibiliteit te creëren.

Mercedes-teambaas Toto Wolff zei dat hij verrast en geschokt was: "Niemand had een idee totdat de FIA het in de laatste Technical Advisory Committee ter sprake bracht. Het leidde tot grote verbazing bij alle teams want wat er in de reglementen staat, en wat de bedoeling van de reglementen was, is vrij duidelijk. Ik was eigenlijk in shock toen ik het hoorde."

Verstappen is verbijsterd over de opmerkingen van de teambaas, omdat de vloer van Mercedes nog steeds het meest flexibele is van alle wagens die er rijden. De Nederlander zei tegen de Britse pers in Oostenrijk: "Ik heb er nog niets over gehoord, maar we zullen zien. Ik heb nog niet echt een idee van wat ze willen doen. Wat ik niet helemaal begrijp is dat ze bij Mercedes klagen over de flexibele vloeren, terwijl die van hen nog het meest buigen."