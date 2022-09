Hamilton complimenteert Leclerc na duel in Copse: "Fantastisch duel"

Lewis Hamilton is bezig met een redelijk teleurstellend seizoen maar voor zijn eigen publiek in Silverstone steeg hij boven zichzelf uit. De Brit streed mee voor de zege maar na de safety car-periode belandde hij in een stevig duel met Sergio Perez en ook met Charles Leclerc.

Hamilton kwam als derde over de streep en kreeg het publiek op de banken. De Britse Mercedes-coureur had de leiding geruime tijd in handen en liet de fans even hopen op een thuiszege. Na zijn pitstops viel hij echter terug tot achter de Ferrari's en na de safety car-fase kreeg hij te maken met Sergio Perez.

Pitstop

De zevenvoudig wereldkampioen reed in Silverstone met zeer veel vertrouwen rond. Hamilton kon de Ferrari's aardig bijhouden en had goede hoop. Bij Sky Sports sprak hij zich uit: "Ik reed goeie tijden en ik was ze aan het bijhalen. Ik had een hele goede lange stint en ik dacht echt dat ik kon vechten voor de zege. Jammer genoeg waren de gaten te groot en was onze pitstop te langzaam. Uiteindelijk hadden we het lastig om de banden op temperatuur te krijgen."

Copse

Vooral Hamiltons duel met Leclerc in de laatste paar rondjes maakten veel indruk op de fans en de kenners. De twee gingen gezamenlijk Copse Corner in en dat gaf veel mensen een déjà vu naar zijn duel met Max Verstappen van vorig jaar: "Het was vandaag enorm zwaar. Charles deed het echt geweldig. Wat een fantastisch duel! Het duel was met heel erg veel gevoel. We gingen samen foutloos door Copse. Echt een fantastisch weekend!"