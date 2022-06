Piquet reageert na ophef over racistische uitspraken: "Het was ondoordacht"

Drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet Sr. kwam in opspraak na racistische uitlatingen over Lewis Hamilton. De Braziliaan zei in november 2021 dat de Brit schuldig was aan de crash met Max Verstappen op Silverstone en gebruikte daarvoor denigerende woorden over de Mercedes-coureur.

Piquet heeft gereageerd op alle commotie die deze week is ontstaan en biedt excuses aan, maar vindt ook dat zijn uitspraken deels uit het verband zijn gerukt. "Wat ik heb gezegd was ondoordacht en ik verdedig het niet. De gebruikte term werd en wordt in het Braziliaans-Portugees op grote schaal gebruikt als synoniem voor ‘kerel’ of ‘persoon’. De vertaling die nu in de media wordt genoemd, is niet correct."

De voormalig wereldkampioen vervolgt: "Discriminatie hoort niet thuis in F1 of de maatschappij en ik ben blij om mijn mening daarover duidelijk te maken. Het is niet mijn bedoeling geweest om iemand te beledigen. Ik zou nooit het woord gebruiken waarvan ik nu in sommige vertalingen ben beschuldigd. Ik veroordeel ten zeerste de suggestie dat het woord is gebruikt met de bedoeling een coureur te kleineren vanwege zijn huidskleur."