'Audi bezit 25 procent van aandelen Sauber'

Het is algemeen bekend dat Volkswagen Group-merken Audi en Porsche de Formule 1 willen betreden. Een officiële aankondiging van de merken is er echter nog niet, men wacht de officiële bekendmaking van de nieuwe motorregels die 2026 ingaan af. Tot die tijd wordt er zeer veel gespeculeerd over op welke manier de merken de sport gaan betreden.

Het lijkt wel duidelijk dat Porsche vanaf 2026 gaat samenwerken met Red Bull Racing. De twee zouden een partnership aangaan en Porsche zou dan de nieuwe motorleverancier van Red Bull worden. Over de plannen van Audi is nog veel minder duidelijkheid, het lijkt er wel op dat ze met een eigen team actief willen zijn in de sport.

Volgens het Zwitserse medium Blick zingen de namen van vier teams rond als overnamepartner van Audi. Het zou gaan om Aston Martin, Williams, McLaren en Sauber (actief onder de naam Alfa Romeo, red.). Tijdens de Canadese Grand Prix sprak een anonieme teambaas zich tegenover Blick uit over de zaak: "Ik begrijp niet waarom Sauber en Audi hun samenwerking verbergen. Audi heeft een tijd terug 25 procent van de aandelen gekocht. Een andere 50 procent komt eraan. Dat is echt een grote hoeveelheid geld."