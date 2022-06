Video: Russell vermaakt zich op Goodwood

Afgelopen weekend vond in Goodwood het Festival of Speed plaats. Dit jaar reed slechts één huidige Formule 1-coureur de heuvel op in Formule 1-materiaal. George Russell mocht plaatsnemen achter het stuur van de oudere Mercedes en in zijn twee runs vermaakte hij zich optimaal op zondag.

In zijn eerste run deed hij het nog rustig aan maar in zijn tweede run waren de donust volop aanwezig. Ook in de geïmproviseerde paddock besloot Russell het asfalt te voorzien van een verse laag rubber. Bovenaan de hillclimb besprak de Brit zijn run ook nog eventjes met Nigel Mansell.