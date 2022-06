Rosberg adviseert Ferrari: "Ze hebben niets meer te verliezen"

Het team van Red Bull Racing duelleerde vorig seizoen nog met Mercedes om de wereldtitel. Dit seizoen wordt de Oostenrijkse renstal vooral uitgedaagd door Ferrari. De Italianen wisten met Charles Leclerc twee races te winnen aan het begin van het seizoen maar daarna ging het bergafwaarts.

Leclerc leek dit seizoen de grote uitdager van Max Verstappen te worden. De Monegask begon dus goed aan het seizoen maar betrouwbaarheidsproblemen gooiden roet in het eten. In zowel Spanje als Azerbeidzjan viel hij uit met motorproblemen. Ook Leclercs teamgenoot Carlos Sainz heeft al meermaals te maken gehad met ernstige betrouwbaarheidsproblemen waardoor hij uitviel.

Niets te verliezen

De achterstand op concurrent Verstappen is inmiddels stevig gegroeid en dat zorgt voor kopzorgen bij Ferrari. De Italiaanse renstal moet volgens enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg een nieuwe strategie gaan toepassen. De Duitser spreekt zich uit in gesprek met Sky Sports: "Het is een beetje alsof ze niets meer te verliezen hebben. Ze moeten er gewoon voor gaan en kijken wat ze kunnen maximaliseren. Natuurlijk moeten ze de betrouwbaarheidsproblemen oplossen maar de druk is er een beetje vanaf."

Pushen

Rosberg ziet dat Ferrari in de loop van het seizoen de favorietenrol is kwijt geraakt. Hierdoor is de status van het team snel omgeslagen en dat merkt Rosberg ook. De Duitster benadrukt dat Ferrari er nu volledig voor kan gaan in vergelijking met Red Bull: "Ze waren de grote favorieten na de eerste paar races maar nu liggen ze zover achter. Je hebt niets meer te verliezen. Ga ervoor! Gewoon hard pushen en dat maar eens kijken wat ze kunnen doen."