Formule 1 komt met update over duurzaamheidsplannen en nieuw logo

Het is al geruime tijd dat de Formule 1 in de toekomst wil overstappen naar duurzame brandstoffen. Dit moet in 2026 gebeuren maar vier jaar later volgt pas echt het grote ambitieuze doel van de sport. In 2030 wil men namelijk uitstootvrij door het leven gaan. Het plan is al eventjes bekend maar nu wil men dat duidelijker overbrengen.

Vanaf de Britse Grand Prix van aankomend weekend zal men er voor zorgen dat het doel duidelijk zichtbaar is in de pitlane en de paddock. Eveneens geeft de sport een update over hoe men er momenteel voorstaat in de weg naar het bereiken van hun grote doel. Zo maakt men de uitzendingen van de races op afstand om het aantal vluchten te verminderen, heeft men de vrachtcontainers onder handen genomen zodat ze in efficiëntere vliegtuigen passen en zorgt men voor herbruikbare energie op de kantoren.