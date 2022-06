Binotto hoopt dat FIA twijfel over voormalig Mercedes-advocaat kan wegnemen

Enkele weken geleden ontstond er kleine ophef omtrent de aanstelling van de nieuwe tijdelijke secretaris-generaal van sport bij de FIA. De autosportfederatie stelde namelijk Shaila-Ann Rao aan voor deze functie. Voorheen was Rao advocate en was ze werkzaam voor onder andere het team van Mercedes.

De aanstelling van Rao schoot in het verkeerde keelgat bij meerdere teams. De vrees was namelijk dat de invloed van Mercedes op de autosportfederatie nog groter zou worden. Daarnaast gingen er complottheorieën rond dat Rao de nieuwe technische richtlijnen omtrent porpoising naar Mercedes had doorgespeeld, iets waar nul bewijs voor is. Toch zijn er nog wat zorgen bij de andere teams.

Bewijs

Ook Ferrari-teambaas Mattia Binotto zit nog met de nodige vraagtekens. De teambaas wil namelijk meer duidelijkheid krijgen van de FIA. Hij legt zijn standpunt uit tegenover Motorsport.com: "Het is een vraag die ik ook kreeg in Bakoe. Ik herhaal nogmaals wat ik toen zei: Het is een zorg, geen twijfel. Ik vertrouw er volledig op dat de FIA kan bewijzen dat ze een professional, advocaat is en dat ze integriteit heeft. Ik vertrouw erop dat de toekomst bewijst dat mijn bezorgdheid er niet hoeft te zijn."

Vertrouwen

De complottheorieën hebben ook Binotto bereikt, hij wil er echter niets van weten. De verhalen over dat Rao misschien een rol heeft gespeeld bij de tweede metalen steun van Mercedes in Canada gooit hij in de prullenbak: "Toto vertelde dat ze dat in de nacht hadden gedaan. Ik kan alleen maar zeggen dat dit ons niet was gelukt. Daarnaast verbaas ik mij er ook over dat een team zo krachtig is dat ze dit van de een op de andere dag voor elkaar kunnen krijgen. Misschien moeten we gewoon vertrouwen op wat Toto zegt."