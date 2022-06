Leclerc ziet kansen: "Als we het slim spelen met de strategie"

Charles Leclerc start in Canada voor het eerst dit seizoen niet van de eerste startrij. De Monegask start veel verder naar achteren, hij start als negentiende. Dit komt niet door een slechte kwalificatie maar door zijn verwachte gridstraf. Vrijdag werd duidelijk dat hij tien plaatsen naar achteren ging en gisteren kwam daar nog een straf bij.

De straf lag in de lijn der verwachtingen. Vorig weekend viel Leclerc immers uit in Azerbeidzjan. De oorzaak van die uitvalbeurt was een motorprobleem. In Bakoe raakten meerdere motoronderdelen onherstelbaar beschadigd en daardoor werd een gridstraf onvermijdelijk. Vandaag zal Leclerc dus een dijk van een race moeten rijden om punten te pakken.

De Ferrari van Leclerc is dusdanig snel dat men een podiumplek niet uitsluit. Maar de Monegask wil er tegenover de internationale media niet teveel over speculeren: "Ik weet niet of het gaat lukken. Het is wat lastiger inhalen dan ik in eerste instantie had gedacht. Maar we hebben een behoorlijk tempo. Als we het slim spelen met de strategie en ervoor zorgen dat ik een lege baan heb, dan zouden we naar voren kunnen komen. Naar plek vier ofzo. Dat is dus het doel. Ik zal mij er volledig voor gaan inzetten."