Sainz ontvangt nieuwe ICE maar ontloopt gridstraf

Tijdens de derde vrije training kwam er belangrijk nieuws naar buiten. De FIA deelde namelijk een document waarin de nieuwe Power Unit-onderdelen werden gemeld. Hiermee werd bevestigd wat iedereen al had zien aankomen, Charles Leclerc krijgt veel nieuwe onderdelen en start de race in Canada morgen vanaf de laatste startrij.

Leclerc zal die startrij delen met Yuki Tsunoda, die eveneens een motorstraf had ontvangen. De twee zijn de enige die vooralsnog een motorstraf ontvangen in Montreal. Uit het document van de FIA bleek nog iets opvallends, ook Carlos Sainz krijgt namelijk een nieuw motoronderdeel. De Spanjaard krijgt de beschikking over een nieuwe ICE, alhoewel hij al zeer veel pech heeft gehad levert dit hem nog geen gridstraf op.