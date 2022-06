Video: Vettel kijkt terug op Canadese 'zege'

Sebastian Vettel begon gisteren op een zeer solide wijze aan zijn weekend in Canada. De Duitse Aston Martin-coureur heeft goede herinneringen aan het circuit dat in 2019 voor het laatste op de kalender stond. Vanwege het coronavirus ontbrak de race de afgelopen twee jaar op de kalender.

Vettel is op zijn beurt blij dat de race weer terug is op de kalender. De Duitser werd in de meest recente editie tweede maar hij kwam wel als eerste over de finishlijn. Vanwege een tijdstraf werd hij teruggeplaatst naar de tweede plaats, iets waar hij het niet mee eens was. Tijdens de gebruikelijke persconferentie op vrijdag keek de Duitser er grappend op terug.