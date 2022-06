Canadese Grand Prix kent opvallende statistiek

Dit weekend staat de Canadese Grand Prix op het programma. De race op het circuit van Montreal kende in het verleden enkele gedenkwaardige edities en meer dan eens werd de race gewonnen door een verrassende winnaar. Het circuit heeft dan ook een opvallende statistiek in handen.

Op het circuit van Montreal wisten zes coureurs namelijk hun eerste zege te grijpen. Gilles Villeneuve, Thierry Boutsen, Jean Alesi, Lewis Hamilton, Robert Kubica en Daniel Ricciardo wonnen allemaal hun eerste race op Canadese grond. Voor Alesi en Kubica bleef het bij deze ene zege terwijl Hamilton de geschiedenisboekjes herschreef.

