Binotto deelt kritiek op wedstrijdleiding: "We moeten ze ook helpen"

Sinds dit seizoen kent de Formule 1 twee wedstrijdleiders in de persoon van Niels Wittich en Eduardo Freitas. Het duo wisselt elkaar af en ze zijn de opvolgers van Michael Masi. Echter kunnen ook de nieuwe wedstrijdleiders niet bepaald rekenen op een stortvloed aan complimenten, in tegendeel zelfs.

Wittich en Freitas werden begin dit jaar aangekondigd door autosportfederatie FIA. Na de Grand Prix van Abu Dhabi van vorig seizoen besloot men dat het allemaal iets anders moest. Naast de twee wedstrijdleiders werd er bijvoorbeeld ook een Virtual Race Room in het leven geroepen. De nieuwe structuur werpt nog niet zijn vruchten af, coureurs en teams zijn kritisch en verwijten de wedstrijdleiding van een gebrek aan consistentie.

Helpen

Ook bij het team van Ferrari deelt men de kritische geluiden. Teambaas Mattia Binotto kan de kritiek heel erg goed begrijpen. Maar toch stelt Binotto tegenover Motorsport.com dat men zelf ook iets kan doen: "We kunnen als Ferrari niet blij zijn met de eerste fase van het seizoen. We zijn door bepaalde beslissingen benadeeld. Het is niet anders. We begrijpen ook wel dat het niet makkelijk is. Om de situatie te verbeteren moeten we ze ook helpen. De teams en wedstrijdleiders moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat ze het beter begrijpen en progressie boeken."

Consistentie

Binotto heeft de verhalen over het gebrek aan consistentie ook gehoord. De Ferrari-teambaas deelt deze mening maar is in zijn uitspraken nogal mild: "Het is wel duidelijk dat er dit seizoen geen consistentie was in de genomen beslissingen. We kunnen dat niet ontkennen. Maar we kunnen ook niet ontkennen dat het geen eenvoudige taak is. Het heeft wel wat tijd nodig, maar het moet wel zo snel mogelijk verbeteren."