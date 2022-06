"Hamilton stelt fans gerust: "Gelukkig is het niets serieus"

Lewis Hamilton reed in Azerbeidzjan een redelijk sterke race. De Britse Mercedes-coureur kwam als vierde over de streep, achter de Red Bulls en zijn teamgenoot George Russell. In dit tegenvallende seizoen zou zo'n resultaat normaliter reden tot vreugde zijn, Hamilton kon er echter niet van genieten.

De Britse coureur had in de straten van Bakoe immers weer zeer veel last van porpoising. Op de lange rechte stukken van het stratencircuit stuiterden de Mercedes zeer heftig, Hamilton moest op zijn tanden bijten. Tijdens de race meldde Hamilton al aan zijn team dat hij zeer veel last had van zijn rug. Na afloop van de race had hij zeer veel moeite met uitstappen, Mercedes-teambaas Toto Wolff twijfelde zelfs aan zijn deelname voor de Canadese Grand Prix.

Positief gevoel

Hamilton zelf lijkt niet te twijfelen aan deelname aan de race in Montreal. De Brit heeft het zwaar en liet maandag op Instagram weten hoe het met hem ging: "Gisteren was zwaar en ik had wat moeite met slapen. Maar ik ben wakker geworden met een positief gevoel! Mijn rug voelt een beetje broos en ik heb blauwe plekken, gelukkig is het niet iets serieus. Ik heb acupunctuur en fysiotherapie gedaan met Angela."

Canada

De Britse coureur stelt zijn fans gerust en laat in zijn bericht weten dat hij gewoon gaat racen in Canada. Hamilton geeft aan dat hij niet gaat opgeven: "Ik ben onderweg naar mijn team om met ze te werken aan verbeteringen. We moeten blijven door vechten. Ik ben daar dit weekend, ik zou het voor geen goud willen missen. Ik wens iedereen dan ook een geweldige dag en een geweldige week."