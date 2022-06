Binotto met de handen in het haar: "Zal tijd kosten om de problemen te begrijpen"

Het team van Ferrari beleefde in Azerbeidzjan een enorm teleurstellend weekend. De Italiaanse renstal beleefde een dubbele uitvalbeurt en dat zorgt voor zorgen. Carlos Sainz viel al vroeg uit en ook zijn teamgenoot Charles Leclerc zag de finishvlag niet. De Monegask viel uit met motorproblemen terwijl hij aan de leiding ging.

Door de dubbele uitvalbeurt van Ferrari kan de concurrentie van Red Bull Racing uitlopen in het wereldkampioenschap. Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez pakten namelijk een 1-2tje en beide coureurs deden goede zaken in het kampioenschap. Verstappen gaat nu ruim aan de leiding terwijl Perez de tweede plaats heeft overgenomen van pechvogel Leclerc.

Betrouwbaarheid

Bij Ferrari overheerste er na afloop vooral veel teleurstelling. De Italiaanse renstal likte hun wonden en ook teambaas Mattia Binotto straalde teleurstelling uit. Tegenover Sky Sports sprak hij zich uit: "Dit is zeker weten een zorg. Voor de race hebben we dit al gezegd. De betrouwbaarheid is altijd een belangrijke en doorslaggevende factor. We hebben als team in de winter heel erg hard gepusht bij de ontwikkeling van de auto. Het wordt duidelijk dat de betrouwbaarheid nog niet op orde is en dat we nog wat werk moeten verrichten."

Analyseren

Aankomende week krijgt men een nieuwe kans in de Canadese Grand Prix. Binotto is zich hier ook van bewust maar de teambaas wil nog niet denken aan oplossingen: "We moeten eerst begrijpen en analyseren wat er is gebeurd. Niet alle problemen zijn hetzelfde dus misschien kunnen we er sommigen snel oplossen. Het zal wel tijd gaan kosten om de problemen te analyseren en te begrijpen. Misschien is het hetzelfde probleem als eerder. misschien niet."